Povsod po deželi bo jasno in čez dan zelo toplo, zlasti po nižinah in v hribih. V večernih urah bo na obalnem območju lahko nastala megla.

Jasno bo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, v mraziščih okoli -5, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER