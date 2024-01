Četrtek, 25. januarja 2024

Prevladovalo bo rahlo oblačno vreme. V visokogorju bo vreme spremenljivo, zlasti na meji z Avstrijo; pihal bo okrepljen severozahodnik. Na obali bo dopoldne pihal burin.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah megleno. Tu in tam lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo razjasnilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.