Četrtek, 25. julija 2019

Od Sredozemlja prek dela zahodne in osrednje Evrope proti Skandinaviji se razteza obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s šibkimi severnimi vetrovi priteka suh in zelo topel zrak.

Povsod po deželi bo prevladovalo jasno vreme. V hribovitem svetu se bo popoldne verjetno razvila kopasta oblačnost in ni povsem izključena kakšna posamezna ploha ali nevihta. Vroče bo, pihali bodo krajevni vetrovi.

Sončno bo. Popoldne lahko predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije nastane kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 31 do 34, na Goriškem do 36 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER