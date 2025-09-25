Četrtek, 25. septembra 2025

Plitev ciklon s fronto se od zahoda pomika preko naših krajev proti vzhodu. Od juga nad naše kraje doteka precej vlažen zrak.

Danes bo spremenljivo oblačno. Čez dan se bodo pojavljale padavine, lahko tudi v obliki ploh. Zvečer bodo možne močnejše padavine, lahko tudi z nevihtami zlasti v nižini in ob morju.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Čez dan bodo kratkotrajne krajevne plohe, predvsem na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.