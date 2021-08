Četrtek, 26. avgusta 2021

Nad severozahodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Na njegovem obrobju k nam od severovzhoda priteka razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo povsod jasno do rahlo oblačno. Čez dan bo več oblačnosti v hribih, kjer bodo od popoldneva verjetne plohe. Zvečer se bodo plohe in nevihte pojavljale tudi po nižinah in na obali; v nižinskem pasu bo zapihala zmerna burja, na obali pa okrepljena.

Sprva bo pretežno jasno, dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo oblačnost od severa naraščala. Proti večeru se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo v noči na petek zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi posamezne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER