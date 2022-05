V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo prisotna spremenljiva oblačnost z verjetnimi plohami in kakšno posamezno nevihto od popoldneva. Ob morju bo dopoldne sprva pihala šibka burja, popoldne pa morski veter. V nižinskem pasu bo popoldne kar vroče.

Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA