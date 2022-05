Četrtek, 26. maja 2022

Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje na območju Alp in bo v večernem času vplivala tudi na vreme pri nas.

V nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno vreme. V hribovitem svetu bo spremenljivo oblačno s plohami in tudi krajevnimi popoldanskimi nevihtami. Ob morju bo dopoldne pihal burin, popoldne pa morski veter. V nižinskem pasu bo popoldne vroče in kakšna ploha ali posamezna nevihta ni povsem izključena.

Na Primorskem bo ob šibki burji deloma sončno. Drugod bo sprva pretežno oblačno, predvsem na Gorenjskem bo ponekod rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA