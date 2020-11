Četrtek, 26. novembra 2020

Nad srednjo Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi južnih smeri suh in razmeroma topel zrak, po nižinah pa se ob šibkem vetru zadržuje hladen in vlažen zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme, prisotni bodo visoki koprenasti oblaki. V hribovitem svetu se bodo proti večeru po kotlinah pojavljale temperaturne inverzije. Na vzhodni obali bo lahko nekaj več oblačnosti.

Precej jasno bo in po nižinah megleno, ob morju bo nastala nizka oblačnost. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 6 do 12, v krajih z dolgotrajno meglo od 0 do 4 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER