Četrtek, 26. oktobra 2023

Pretežno oblačno bo. Oblačnost bo gostejša v hribih; več sončnega vremena bo na obalnem območju in na zahodu. Na vzhodnem pasu bo možen rahel dež in mogoče kakšna ploha ali nevihta. Na obalnem območju bo pihal zmeren jugozahodnik. Dopoldne in ponovno zvečer bo v nižjih predelih obale lahko morje poplavljalo. Pozno zvečer bo sledilo poslabšanje.

Na zahodu bo pretežno oblačno, v hribovitem svetu lahko pade kakšna kaplja dežja. Drugod se bo po oblačnem jutru čez dan prehodno delno zjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju 18, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA