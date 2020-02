Četrtek, 27. februarja 2020

Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno; v hribih bo kar mrzlo. Popoldne se bo pooblačilo, pihal bo zmeren južni veter. V večernih urah bodo možne rahle padavine, zlasti v hribovitem svetu. Pozno zvečer bo na obalnem območju zapihal okrepljen jugozahodnik. Tudi v visokogorju bo pihal jugozahodni veter.

Sprva bo pretežno jasno, dopoldne bo po nekaterih nižinah še megla. Popoldne in zvečer se bo krepil jugozahodni veter, postopno se bo pooblačilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER