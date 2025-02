Četrtek, 27. februarja 2025

Danes bo spremenljivo. Dopoldne bo še pihala zmerna burja. Sredi dneva se bo ob obali delno razjasnilo. Proti večeru pa bodo v hribih še možne rahle padavine, na višini okoli 1000 m bo lahko tudi zasnežilo.

Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo postopno slabele in se umikale proti vzhodu ter do večera povsod ponehale. Popoldne se bo od zahoda začelo jasniti. Burja bo postopno ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 5 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj C.