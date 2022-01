Četrtek, 27. januarja 2022

Nad zahodno Evropo, Alpami in severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda doteka k nam v višinah nekoliko toplejši in dokaj suh zrak.

Dopoldne bo prevladovala spremenljiva oblačnost; v nižinskem pasu in na obali bodo močne meglice ali krajevna megla. Čez dan bo prevladovala zmerna oblačnost, v sredogorju in visokogorju bo kar toplo za ta čas, ponekod v nižinskem pasu in na obali bo možna megla.

Zmerno do pretežno oblačno bo in sprva po nižinah še megleno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER