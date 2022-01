Četrtek, 27. januarja 2022

Jutri zjutraj bo prevladovala spremenljiva oblačnost tudi z možnimi meglicami ali meglo v nižinskem pasu in na obalnem območju. Čez dan bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme s precej visokimi temperaturami v sredogorju in visokogorju. V večernih urah se bo v nižinskem pasu in na obali pooblačilo.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in sprva po nižinah še megleno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER