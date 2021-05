Dopoldne bo zmerno oblačno vreme. Od popoldneva se bo v hribih pooblačilo in bodo verjetne plohe in nevihte, ki se bodo v večernih urah nato lahko krajevno širile proti nižini. V nižinskem pasu in na obali bo popoldne prevladovala zmerna oblačnost.

Tudi jutri bo dokaj sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severnih krajih nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER