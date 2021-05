Četrtek, 27. maja2021

Iznad jugozahodne Evrope se je nad Alpe razširilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam priteka nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Sprva bo rahlo oblačno, čez dan se bo v hribih pooblačilo in začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti nižini in lahko do obale. Zvečer bo zapihala zmerna do okrepljena burja in tudi v nižinskem pasu bo zapihal severni veter.

Danes bo dokaj sončno. Popoldne se bodo predvsem v severnih krajih začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte, zvečer pa se bodo padavine razširile nad večji del države. Prehodno bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER