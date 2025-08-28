Četrtek, 28. avgusta 2025

Danes bo v nižini in v hribih oblačno z možnimi nevihtami. V Trstu bo več jasnega vremena. V Gradežu in v Lignanu bo pihal zmeren veter. Nekatere nevihte bodo lahko močnejše.

Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, v vzhodnih krajih pa še večinoma sončno. Predvsem v Posočju se bodo pojavljale krajevne plohe. Južni do jugozahodni veter se bo čez dan nekoliko okrepil, ob morju pa se bo zvečer krepil jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.