Četrtek, 28. decembra 2023

Nad južno polovico Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnim vetrom v višinah k nam priteka razmeroma topel zrak.

Od obale do Predalp bo oblačno z možnostjo meglic. Na vzhodnem pasu, predvsem med Posočjem in Krasom, bo možno rosenje ali rahel dež. V gorah bo večinoma oblačno, vendar se bo vreme izboljšalo v Sappadi, Trbižu in v višjih legah.

Danes bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa zmerno, na Primorskem pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. V hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Jugozahodni veter se bo okrepil.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, v zatišnih legah severne Slovenije do -3, najvišje dnevne od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.