Četrtek, 28. januarja 2021

Iznad jugozahodne Evrope sega nad srednjo Evropo, severozahodni Balkan ter severno in osrednje Sredozemlje območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s severozahodnimi vetrovi hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Sprva bo jasno in mrzlo, nato se bo pojavljala prehodna visoka koprenasta oblačnost. Od popoldneva se bo v spodnji nižini in na obali verjetno pojavljala nizka oblačnost. Na gorskih grebenih na meji z Avstrijo bo lahko rahlo naletaval sneg.

Danes bo sprva precej jasno, ponekod v notranjosti bo dopoldne po nižinah megla. Sredi dneva in popoldne se bo spet pooblačilo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 2 do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER