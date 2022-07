Četrtek, 28. julija 2022

V hribovitem svetu se bo pojavljala spremenljiva oblačnost, popoldne niso povsem izključene krajevne plohe, zlasti na meji s Cadorejem. V nižinskem pasu bo le zmerno oblačno vreme, popoldne bo vroče. Ob morju bo v glavnem jasno, dopoldne po sprva še pihala zmerna burja, popoldne pa morski veter.

Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala.

Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 25 do 30, na Primorskem do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA