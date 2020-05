Četrtek, 28. maja 2020

Nad zahodno, srednjo in južno Evropo ter južno Skandinavijo je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Britanskim otočjem. V višinah od severa prehodno k nam priteka nekoliko toplejši in suh zrak.

V glavnem se bo pojavljala spremenljiva oblačnost; v hribovitem svetu bo možen občasen dež. Ob morju in v nižinskem pasu bo možnost ploh in neviht majhna. Pihali bodo krajevni vetrovi; zvečer bo na obali in na vzhodnem pasu zapihala zmerna burja.

Danes dopoldne se bo postopno pooblačilo, popoldne ali zvečer bodo krajevne plohe in kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER