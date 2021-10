Četrtek, 28. oktobra 20201

Prevladovalo bo stanovitno vreme s pretežno jasnim nebom, pojavljala se bo le visoka in tanka koprenasta oblačnost. Na obali in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ki bo nekoliko bolj okrepljena v Trstu. Na Trbižkem se bodo zjutraj verjetno pojavljale nizka oblačnost in meglice.

Jutri na Primorskem sončno s šibko burjo. Drugod bo delno jasno, predvsem zjutraj in dopoldne se bo po nižinah marsikje zadrževala megla ali nizka oblačnost.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER