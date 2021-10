Četrtek, 28. oktobra 2021

Nad srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in v spodnjih plasteh ozračja razmeroma vlažen zrak.

Prevladovalo bo v glavnem jasno vreme, zlasti dopoldne bo na obalnem območju pihala šibka burja. Na območju Trbiža se bosta proti večeru verjetno zadrževali nizka oblačnost in meglice.

V zahodni Sloveniji bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Po nižinah v notranjosti pa bo precej nizke oblačnosti ali megle, ki se lahko ponekod zadržuje večji del dneva. Jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER