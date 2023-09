Četrtek, 28. septembra 2023

Jasno do rahlo oblačno bo le zaradi morebitne visoke in tanke koprenaste oblačnosti. Popoldanske temperature bodo skoraj poletne. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ki bo na zahodni obali popoldne slabela.

Danes bo jasno. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA