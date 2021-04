Četrtek, 29. aprila 2021

Prevladovalo bo spremenljivo oblačno vreme, več sonca pa bo na obali. Možne bodo občasne padavine, v glavnem rahle. Od popoldneva bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Snežilo bo le v visokogorju nad okoli 2000 m. Ob morju bo pihal zmeren južni do jugozahodni veter.

Danes bo na vzhodu dokaj sončno in povečini suho, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednji in južni Sloveniji bodo občasne krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 17 do 21, na vzhodu do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER