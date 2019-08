Četrtek, 29. avgusta 2019

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribih bo nekaj več spremenljive oblačnosti z možnostjo za kakšno posamezno ploho ali popoldansko nevihto. Temperature bodo kar visoke za to obdobje, popoldne bo po nižinah tudi precej soparno.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte.

Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER