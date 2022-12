Četrtek, 29. decembra 2022

Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih pri tleh zadržuje nekoliko hladnejši zrak.

Predvsem vlažno bo, z oblačnostjo in meglo. Na vzhodu in ob morju bodo prisotne rahle padavine, ki bodo močnejše in dolgotrajnejše na Tržaškem in na Krasu, kjer bo prisotna tudi megla. Med 1000 in 2000 m nadmorske višine bo zaradi visoke vlažnosti možna zmrzal. V višjih legah nad 2000 m bo jasno. Zjasnilo se bo v alpskih predelih.

Danes bo v severovzhodnih krajih delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem od 4 do 8, najvišje dnevne od 8 do 13, v severnih krajih okoli 6 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA