Četrtek, 29. januarja 2026

Nad severnim Sredozemljem in Alpami je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se pomika nad zahodni Balkan. Z jugozahodnimi vetrovi doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Danes bo oblačno z zmernimi padavinami. V hribih, nad višino 800 m, bo snežilo, zvečer se bo meja sneženja nekoliko spustila. Ob morju bo zjutraj pihal zmeren jugo.

Pretežno oblačno bo, nastalo bo nekaj krajevnih ploh. Popoldne bo na vzhodu zapihal severovzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.