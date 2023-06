Četrtek, 29. junija 2023

Nad srednjo Evropo in Alpami se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo pretežno jasno vreme, v hribovitem svetu pa zmerno oblačno. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA