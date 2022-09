Četrtek, 29. septembra 2022

V hribovitem svetu bo oblačno, v ravninskem pasu pretežno oblačno, na obalnem območju pa v glavnem spremenljivo. Čez dan se bodo pojavljale plohe. Proti večeru poslabšanje z obilnejšimi padavinami. Ob morju bo od popoldneva pihal zmeren do okrepljen južni veter. Morje bo vzvalovano in plimovanje povišano.

Večinoma bo oblačno z obilnejšimi padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte. Manj dežja bo ob morju, kjer bo pihal okrepljen jugo. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA