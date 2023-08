Četrtek, 3. avgusta 2023

Že dopoldne se bodo v hribovitem svetu pojavljale plohe in nevihte, ki bodo nato popoldne verjetne tudi v nižinskem pasu in ob morju. V nižinskem pasu bo prevladovala spremenljiva oblačnost, v hribih bo pretežno oblačno, ob morju pa bo več sončnega vremena. Proti Predalpam bo dež lahko lokalno obilen. Ob morju bo zapihal zmeren južni veter; v visokogorju pa zmeren jugozahodnik.

Danes bo deloma jasno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte z močnejšimi nalivi, ki se bodo nadaljevale v noč na petek.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju 21, najvišje dnevne od 27 do 32, na severozahodu okoli 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA