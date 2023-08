Četrtek, 3. avgusta 2023

Spremenljivo do bolj oblačno bo. Ob morju bodo tudi delne razjasnitve. Tekom dneva a zlasti od popoldneva bodo verjetne plohe in nevihte. Proti Predalpam bodo padavine lahko obilne. Na obalnem območju bo zapihal zmeren do okrepljen jugo, v visokogorju pa zmeren jugozahodnik.

Jutri bo deloma jasno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA