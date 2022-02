Povsod po deželi bo spremenljivo oblačno. Popoldan se bo oblačnost med nižinskim pasom in Predalpami povečala.

Danes bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 5 do 9, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER