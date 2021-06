V nižinskem pasu in na obalnem območju bo pretežno jasno, v hribovitem svetu in v predgorskem pasu pa zmerno oblačno do spremenljivo tudi z možnim rahlim dežjem v popoldanskem času. Vetrovi bodo krajevnega značaja.

Jutri bo večinoma sončno. Popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, ki bodo bolj verjetne v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije.