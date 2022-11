Četrtek, 3. novembra 2022

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi, nad severozahodno Evropo se poglablja ciklonsko območje. Z jugozahodnikom k nam priteka nekoliko manj topel in postopno bolj vlažen zrak.

Pretežno oblačno bo; v zgornji ravnini in v Predalpah bo oblačnost gostejša, možen bo rahel dež, ki bo verjetnejši v večernih urah. Na obali bo zvečer zapihal zmeren jugo. V visokogorju bo od popoldneva začel pihati zmeren jugozahodnik.

Pretežno oblačno bo, ponekod v zahodnih in osrednjih krajih bo še občasno deževalo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA