Jutri bo pretežno jasno s suhim ozračjem. V hribih in v nižinskem pasu bo pihal zmeren severni veter, na obalnem območju pa burja, ki bo čez dan slabela. Precej hladneje bo.

Do jutri zjutraj bo dež v večjem delu Slovenije ponehal. Od zahoda se bo jasnilo. Pihal bo veter severne do vzhodne smeri, na Primorskem sprva zmerna burja, ki bo čez dan slabela in zvečer ponehala. Hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER