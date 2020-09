Četrtek, 3. septembra 2020

Od zahoda sega nad srednjo Evropo, severozahodni Balkan in severni Jadran šibko območje visokega zračnega tlaka. Med Baltikom in severnim Jadranom je obsežno višinsko jedro hladnega zraka. Nad naše kraje s šibkimi severnimi vetrovi doteka razmeroma vlažen in v višinah hladen zrak.

Dopoldne bo oblačno z možnim kratkotrajnim dežjem. Čez dan bo po nižinah in na obali prevladovala zmerna oblačnost; v hribih bo več spremenljive oblačnosti tudi s kakšno ploho. Ob morju bo proti večeru pihal burin nato pa šibki krajevni vetrovi.

Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v severni Sloveniji bo rahlo deževalo. Popoldne bo delno jasno, nastale bodo še kratkotrajne krajevne plohe. Proti večeru se bo povsod zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER