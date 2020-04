Četrtek, 30. aprila 2020

Dopoldne bo vreme lepše, prevladovala bo spremenljiva oblačnost. Tekom dneva se bo oblačnost povečala in popoldne, še zlasti zvečer bodo zmerne padavine kar verjetne. Pozno zvečer in nato v noči na petek se bo dež okrepil, vmes bodo možne nevihte. Ob morju bo pihal šibek do zmeren jugovzhodnik, ki bo zvečer nekoliko bolj okrepljen.

Danes bo sprva precej jasno z nekaj dopoldanske megle. Popoldne se bo od zahoda pooblačilo in proti večeru se bodo na zahodu spet pričele pojavljati krajevne padavine, ki bodo v noči na petek zajele vso Slovenijo.

Ponekod bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER