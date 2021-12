Četrtek, 30. decembra 2021

Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam od severozahoda razmeroma topel in suh zrak, pri tleh pa se ob šibkem vetru zadržuje dokaj vlažen zrak.

Zjutraj bo jasno do delno oblačno, popoldne pa zmerno do spremenljivo oblačno; prisotna bo le visoka in tanka koprenasta oblačnost. Ničta izoterma se bo dvignila do nadmorske višine okoli 2500 m; v nižjih plasteh ozračja se bo ponoči pojavljala temperaturna inverzija. Po nižinah bodo ponoči verjetne meglice ali megla.

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, na severovzhodu tudi pretežno oblačno. Ponekod po nižinah bo vztrajala megla ali nizka oblačnost.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER