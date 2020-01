Četrtek, 30. januarja 2020

V glavnem bo prevladovala rahla oblačnost zaradi visokih in tankih kopren. Popoldne ali zvečer bo v spodnji nižini in na obali lahko nastala nizka oblačnost ali megla, ki bo verjetnejša proti Venetu.

Pretežno jasno bo, dopoldne bo ponekod po kotlinah možna megla. Pihati bo začel jugozahodnik.

Najnižje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinje C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER