V notranjosti alpskega sveta bo pretežno jasno vreme, drugod pa bolj spremenljivo. Ponoči bodo predvsem v nižinskem pasu in v alpskih dolinah verjetne meglice ali megla.

Precej jasno bo, dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.