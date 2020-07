Četrtek, 30. julija 2020

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno. V hribih bo zjutraj sprva jasno, popoldne pa zmerno oblačno do spremenljivo tudi s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo nato lahko širile proti ravninskemu pasu. Na obali bo zjutraj sprva še pihal burin, nato pa krajevni vetrovi.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v gorskem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER