Jutri bo v nižinskem pasu in na obali v glavnem jasno in vroče, zlasti popoldne v nižinskem pasu. V hribovitem svetu bo zmerno oblačno in popoldne ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta.

Jutri bo povečini sončno, popoldne bodo posamezne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA