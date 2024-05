Četrtek, 30. maja 2024

Nad Alpami se je prehodno vzpostavilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda se Alpam bliža nova vremenska fronta. Z vetrom severnih smeri v višinah k nam doteka prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Pretežno oblačno bo. Dopoldne bodo padavine manj verjetne, popoldne pa bodo možni krajevni nalivi. Proti večeru bodo padavine močnejše na obali in v nižinskem pasu, nastala bo morda kakšna posamezna nevihta.

Zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna kratkotrajna megla, čez dan pa se bo od zahoda znova pooblačilo. Padavine se bodo postopno širile proti vzhodu, vmes bodo tudi nevihte, ki se bodo v noči še okrepile. Pojavljali se bodo nalivi.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.