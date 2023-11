Četrtek, 30. novembra 2023

Nad Alpami in severnim Balkanom se je prehodno okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Nad Biskajskim zalivom se začenja poglabljati novo ciklonsko območje, ki se bo počasi širilo proti zahodnemu in severnemu Sredozemlju. Z južnim do jugozahodnim vetrom bo proti večeru pričel k nam dotekati bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Oblačno bo. Na zahodnem pasu se bodo pojavljale rahle do zmerne padavine, na vzhodu pa bodo zmerne do znatne, lahko tudi bolj obilne na Tržaškem. Meja sneženja bo bo sprva okoli 400-600 m, nato se bo zlasti v noči dvignila nad 2000 m.

Oblačno bo s padavinami. Meja sneženja se bo od juga postopno dvigala in bo popoldne med 1500 in 2000 m nadmorske višine. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo na severu od 1 do 5, v južni Sloveniji pa od 6 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA