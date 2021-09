Četrtek, 30. septembra 2021

Dopoldne bo še možen občasen dež, čez dan pa se bo delno razjasnilo, več oblačnosti bo v hribih. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna do okrepljena burja.

Na Primorskem bo delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo sprva oblačno, rahel dež bo dopoldne povsod ponehal. Popoldne se bodo oblaki trgali.

Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER