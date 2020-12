Četrtek, 31. decembra 2020

Zmerno do spremenljivo oblačno bo. Ob morju bo dopoldne pihala šibka burja.

Danes bodo na jugu in sprva tudi na severozahodu Slovenije še manjše padavine, čez dan se bo oblačnost postopno umikala. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo večji del dneva vztrajala megla ali pa nizka oblačnost.

Jutranje temperature bodo od -1 do 3, ob morju 6, v alpskih dolinah okoli -4, najvišje dnevne od 1 do 8, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER