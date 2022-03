Četrtek, 31. marca 2022

Nad srednjo Evropo ter nad zahodnim in severnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje. V višinah priteka z jugozahodnimi vetrovi k nam vse bolj vlažen zrak.

Oblačno bo z zmernimi do bolj znatnimi padavinami. V hribih nad okoli 1000-1200 m bo lahko znatneje snežilo. Na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja.

Oblačno in deževno bo. Meja sneženja bo na severozahodu na okoli 1000 m, drugod med 1300 in 1700 m nad morjem.

Temperature bodo v severnih krajih od 2 do 8, drugod od 9 do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER