Četrtek, 31. oktobra 2019

Danes dopoldne bo prevladovala spremenljiva oblačnost, popoldne pa se bo razjasnilo. V nižinskem pasu bo zapihala zmerna burja, na obali pa okrepljena.

Danes bo na Primorskem delno jasno z burjo. Drugod bo še pretežno oblačno, predvsem dopoldne bodo še manjše padavine, meja sneženja bo nadmorski višini okoli 800 m.

Dopoldanske temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 9, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER