Četrtek, 4. februarja 2021

V nižinskem pasu in na obali bo pretežno oblačno vreme z rahlimi padavinami; v hribih bo zmerno oblačno do spremenljivo. Možne bodo krajevne meglice.

Danes bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja, drugod bo razmeroma sončno. Še bo pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, v severnih krajih okoli 0, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER