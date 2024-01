Četrtek, 4. januarja 2024

V hribovitem svetu bo rahlo oblačno. Več oblačnosti bo v nižini in na obali, predvsem na vzhodu. Zvečer bodo možne meglice ali megla v pasovih.

V Sloveniji bo povečini sončno. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Jugozahodni veter bo oslabel.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v zatišnih legah severne Slovenije od -3 do 0 stopinj C, najvišje dnevne od 10 do 15, v severni Sloveniji okoli 7 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.